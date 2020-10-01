Апеляція на арешт Януковича: в суд прийшов новий представник обвинувачення

Київський апеляційний суд переніс на 28 жовтня розгляд апеляції на запобіжний захід у вигляді заочного арешту експрезиденту Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Призначаємо (засідання - ред.) на 28 жовтня, на 12:30», - сказала суддя.

У цьому засіданні з’явився новий представник обвинувачення – прокурор Олександр Супрун.

Він заявив, що два прокурори, які брали участь у попередніх судових засіданнях, не можуть наразі брати участі в нинішньому. Зокрема, прокурор Олексій Донський наразі перебуває у щорічній відпустці, а прокурор Денис Іванов бере участь в іншому засіданні у Печерському райсуді Києва.

Супрун заявив, що він раніше у цьому апеляційному розгляді участі не брав, і йому необхідний час на ознайомлення з апеляціями сторони захисту і доданими до них матеріалами.

Тож суд переніс розгляд апеляції на 28 жовтня.

Як повідомлялося, 12 травня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.