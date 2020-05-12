Розстріл Майдану: суд Києва ухвалив арештувати Януковича

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Відповідне рішення ухвалив суддя 12 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Суд ухвалив: клопотання задовольнити, застосувати щодо підозрюваного Януковича Віктора Федоровича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування", - оголосив суддя.

Як повідомлялося, 4 травня Печерський районний суд міста Києва заочно взяв під варту експрезидента Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.

В Офісі генпрокурора повідомили, що рішення суду про заочне взяття під варту надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно Януковича процедуру екстрадиції.

Також прокурори звертатимуться до суду по дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).