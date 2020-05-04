Суд Києва заочно арештував Януковича - адвокат

Печерський районний суд міста Києва обрав заочно запобіжний захід експрезиденту Віктору Януковичу у рамках розгляду справи щодо узурпації влади у вигляді тримання під вартою.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

«Суд вирішив обрати запобіжний захід (Януковичу – ред.) у вигляді тримання під вартою», - сказав Сердюк.

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За його словами, захисники експрезидента подаватимуть апеляцію на це рішення суду, - після отримання повного тексту ухвали, на що адвокати Януковича очікують 8 травня.

Як повідомлялося, 24 січня Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Водночас Януковича визнали невинуватим за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

Суд також постановив стягнути з Януковича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98 561, 20 грн та залишити без зміни накладений у межах провадження арешт на майно.

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок експрезиденту у справі щодо держзради. Судове засідання з розгляду апеляцій перенесли на 18 травня.