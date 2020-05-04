Адвокати проситимуть ДБР допитати Януковича онлайн

До Державного бюро розслідувань 13 травня, коли призначено допит експрезидента Віктора Януковича, прийдуть його захисники.

Про це адвокат експрезидента Віталій Сердюк заявив у коментарі Укрінформу.

«В ДБР ми подали весь об’єм документів щодо того, що Віктор Янукович планує співпрацювати зі слідством, була подана його особиста заява. Відповідно, я думаю, що це (виклик Януковича на допит на 13 травня – ред.) є реакцією на заяву про готовність співпрацювати. Ми, безумовно, по цьому виклику прийдемо і послухаємо, чого від нас вимагає ДБР», - сказав Сердюк.

Він уточнив, що адвокати Януковича також планують «ініціювати в максимально стислі терміни процедуру міжнародного допиту Віктора Януковича, як це було в Святошинському районному суді у справі «Беркуту».

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«Ми будемо просити ДБР організувати допит.., як це було у Святошинському суді», - зазначив Сердюк.

Як повідомлялося, 28 листопада 2016 року Янукович виступив як свідок у справі про розстріли на Майдані у режимі відеоконференції, яка велася із зали Ростовського обласного суду (РФ).

Раніше стало відомо, що ДБР повторно викликає експрезидента Януковича 13 травня на допит до слідчого у зв'язку з неявкою 30 квітня.

За даними ЗМІ, справа, у якій викликають Януковича на допит, відкрита щодо колишнього начальника Генштабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді.

25 лютого 2019 року військова прокуратура спільно із СБУ затримала Заману згідно з ч.1 ст.111 КК України (державна зрада), яка не передбачає альтернативи застави.

Замана обіймав посаду керівника Генерального штабу Збройних сил України з лютого 2012 року до 19 лютого 2014 року. З 22 лютого по червень 2014 року був уповноваженим Верховної Ради з контролю за діяльністю Міністерства оборони.