Адвокати проситимуть ДБР допитати Януковича онлайн

Адвокати проситимуть ДБР допитати Януковича онлайн

Укрінформ
До Державного бюро розслідувань 13 травня, коли призначено допит експрезидента Віктора Януковича, прийдуть його захисники.

Про це адвокат експрезидента Віталій Сердюк заявив у коментарі Укрінформу.

«В ДБР ми подали весь об’єм документів щодо того, що Віктор Янукович планує співпрацювати зі слідством, була подана його особиста заява. Відповідно, я думаю, що це (виклик Януковича на допит на 13 травня – ред.) є реакцією на заяву про готовність співпрацювати. Ми, безумовно, по цьому виклику прийдемо і послухаємо, чого від нас вимагає ДБР», - сказав Сердюк.

Він уточнив, що адвокати Януковича також планують «ініціювати в максимально стислі терміни процедуру міжнародного допиту Віктора Януковича, як це було в Святошинському районному суді у справі «Беркуту».

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«Ми будемо просити ДБР організувати допит.., як це було у Святошинському суді», - зазначив Сердюк.

Як повідомлялося, 28 листопада 2016 року Янукович виступив як свідок у справі про розстріли на Майдані у режимі відеоконференції, яка велася із зали Ростовського обласного суду (РФ).

Раніше стало відомо, що ДБР повторно викликає експрезидента Януковича 13 травня на допит до слідчого у зв'язку з неявкою 30 квітня.

За даними ЗМІ, справа, у якій викликають Януковича на допит, відкрита щодо колишнього начальника Генштабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді.

25 лютого 2019 року військова прокуратура спільно із СБУ затримала Заману згідно з ч.1 ст.111 КК України (державна зрада), яка не передбачає альтернативи застави.

Замана обіймав посаду керівника Генерального штабу Збройних сил України з лютого 2012 року до 19 лютого 2014 року. З 22 лютого по червень 2014 року був уповноваженим Верховної Ради з контролю за діяльністю Міністерства оборони.

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