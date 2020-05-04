ДБР знову кличе Януковича на допит

Державне бюро розслідувань повторно викликає колишнього президента Віктора Януковича на допит до слідчого у зв'язку з неявкою 30 квітня.

Повістка оприлюднена на сайті ДБР.

"У зв’язку з неявкою 30.04.2020 року, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, повторно викликається Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н., на 15 год. 00 хв. 13 травня 2020 року до слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Береста О.О., для набуття процесуального статусу та проведення відповідних слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні №62019000000000046", - йдеться у повістці.

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За даними ЗМІ, справа під цим номером відкрита стосовно колишнього начальника Генштабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді.

Як повідомляв Укрінформ, 25 лютого 2019 року військова прокуратура спільно із СБУ затримала Заману згідно з ч.1 ст.111 КК України (державна зрада), яка не передбачає альтернативи застави.

Замана обіймав посаду керівника Генерального штабу Збройних сил України з лютого 2012 року до 19 лютого 2014 року. З 22 лютого по червень 2014 року був уповноваженим Верховної Ради з контролю за діяльністю Міністерства оборони.