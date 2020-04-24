Януковича кличуть у ДБР на проведення слідчих дій

Колишнього президента Віктора Януковича викликають у Державне бюро розслідувань на 30 квітня для набуття процесуального статусу та проведення відповідних слідчих і процесуальних дій у одному з кримінальних проваджень.

Відповідна повістка оприлюднена на сайті ДБР.

"Повістка про виклик Януковича Віктора Федоровича, 09.07.1950 р.н., який відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України викликається на 10 год. 00 хв. 30 квітня 2020 року до слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Береста О.О., для набуття процесуального статусу та проведення відповідних слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні №62019000000000046, за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кабінет №513", - йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, справа під цим номером відкрита стосовно колишнього начальника Генштабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 лютого 2019 року військова прокуратура спільно із СБУ затримала Заману згідно з ч.1 ст.111 КК України (державна зрада), яка не передбачає альтернативи застави.

Замана обіймав посаду керівника Генерального штабу Збройних сил України з лютого 2012 року до 19 лютого 2014 року. З 22 лютого по червень 2014 року був уповноваженим Верховної Ради з контролю за діяльністю Міністерства оборони України.