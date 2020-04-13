Суд переніс розгляд апеляцій на вирок Януковичу

Судове засідання з розгляду апеляцій адвокатів експрезидента Віктора Януковича на вирок Оболонського райсуду Києва у справі щодо державної зради Януковича перенесли на 18 травня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила адвокат Януковича Андріана Фозекош.

"Перенесли на 18 травня на 11:00", - повідомила Фозекош.

Як повідомлялося, 24 січня Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

Суд також постановив стягнути з Януковича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98 561, 20 грн та залишити без зміни накладений у межах провадження арешт на майно.

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок експрезиденту у справі щодо держзради.