Суд переніс розгляд апеляцій на вирок Януковичу
Про це у коментарі Укрінформу повідомила адвокат Януковича Андріана Фозекош.
"Перенесли на 18 травня на 11:00", - повідомила Фозекош.
Як повідомлялося, 24 січня Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.
Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.
Суд також постановив стягнути з Януковича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98 561, 20 грн та залишити без зміни накладений у межах провадження арешт на майно.
Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.
Захист Януковича подав апеляції на вирок експрезиденту у справі щодо держзради.