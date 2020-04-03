"Смотрящему" часів Януковича надали державного адвоката

Євгену Анісімову, якого називають "смотрящим часів Януковича" і підозрюють у скоєнні низки кримінальних злочинів, надали державного адвоката: його захисник, з яким у Анісімова підписано договір, не зміг приїхати на судове засідання через карантин.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Дмитро Гладкий.

"Безкоштовний адвокат для Анісімова. Так як адвокат за договором знову не явився, а потрібно розглянути питання про продовження запобіжного заходу з огляду на процесуальні терміни, суд визначив залучити на окрему процесуальну дію адвоката з центру БВПД (центр вторинної безоплатної правової допомоги - ред.)", - повідомив Гладкий.

За його словами, 2 квітня Заводський районний суд Запоріжжя розглядав продовження запобіжного заходу Анісімову. В результаті засідання суд прийняв рішення залишити підозрюваного в Запорізькому СІЗО до 30 травня.

Раніше повідомлялося, що Євген Анісімов 6 років перебував у міжнародному розшуку, затримали його 16 лютого в Києві. Спецоперацію проводили співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіціі за підтримки КОРДу.

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Анісімова підозрюють в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) ч. 2 і 4 ст. 189 (Вимагання), ч. 1 ст. 263-1 (Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї) і ч. 1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.