Апеляційний суд залишив без змін вирок Януковичу у справі про держзраду
Про це у коментарі Укрінформу повідомив його адвокат Віталій Сердюк.
«Рішенням суду апеляційні скарги залишені без задоволення. Вирок - без змін», - уточнив адвокат.
Водночас у Фейсбуці Сердюк написав, що це рішення буде оскаржено у Верховному Суді в найкоротші терміни.
Як повідомляв Укрінформ, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.
Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.
Суд також постановив стягнути з Януковича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98 561, 20 грн та залишити без зміни накладений у межах провадження арешт на майно.
Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.
Захист Януковича подав апеляції на вирок у справі щодо держзради.