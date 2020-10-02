Апеляційний суд залишив без змін вирок Януковичу у справі про держзраду

Про це у коментарі Укрінформу повідомив його адвокат Віталій Сердюк.

«Рішенням суду апеляційні скарги залишені без задоволення. Вирок - без змін», - уточнив адвокат.

Водночас у Фейсбуці Сердюк написав, що це рішення буде оскаржено у Верховному Суді в найкоротші терміни.

Як повідомляв Укрінформ, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Водночас Януковича визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

Читайте також: СБУ цьогоріч відкрила 52 кримінальні справи про держзраду

Суд також постановив стягнути з Януковича на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз у сумі 98 561, 20 грн та залишити без зміни накладений у межах провадження арешт на майно.

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок у справі щодо держзради.