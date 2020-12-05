Сьогодні в Україні та світі відзначають Міжнародний день волонтерів.

Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку (саме такою є повна назва цього Дня), проголошений рішенням 40-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 17 грудня 1985 року на знак визнання важливої ролі добровольчих та інших організацій у соціальному й економічному розвитку суспільства.

Волонтер – у перекладі з англійської мови означає добровільний помічник. Це люди, які цілком безоплатно працюють будь-де, де потрібна їхня поміч: у дитячих будинках, притулках, школах-інтернатах і будинках для літніх людей. Вони доглядають хворих і допомагають старшим людям поратися по господарству.

Офіційно вважається, що волонтерський рух бере початок у 20-х роках XX століття. Після Першої світової війни, у 1920 році, у Франції, під Страсбургом, був здійснений перший волонтерський проєкт за участю німецької та французької молоді, у рамках якого волонтери відновлювали зруйновані війною ферми в районі місць найбільш запеклих боїв між німецькими та французькими військами. Потім цю естафету підхопила Індія - й рух поширився світом.

Як зазначають в ООН, за останні місяці, коли пандемія COVID-19 охопила весь світ, волонтери були в авангарді боротьби з цією хворобою. Всюди ми бачимо приклади самовідданої праці добровольців, включаючи надання медичної допомоги, допомогу людям похилого віку та людям з обмеженими можливостями.

Цьогорічна тема Міжнародного дня волонтерів – «Разом ми зможемо завдяки волонтерству».