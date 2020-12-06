Урочистості з нагоди Дня Збройних сил України

Президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Збройних сил України.

Як передає Укрінформ, трансляцію вів Офіс Президента у Фейсбуці.

День ЗСУ встановлений згідно з Постановою Верховної Ради від 19 жовтня 1993 року.

Саме 6 грудня 1991 року Верховна Рада України прийняла закон «Про Збройні Сили України», «Про оборону України», а 13-го грудня – Концепцію оборони і будівництва Збройних Сил України, які визначили основні принципи та напрями розбудови українського війська.