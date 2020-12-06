Українці Лейпцига відправили подарунки дітям захисників України на Миколая

Українці Лейпцига підготували та відправили на Батьківщину подарунки дітям захисників України, які ті отримають до Дня Святого Миколая.

Про акцію повідомила у своєму Facebook активістка Оксана Макогон, передає Укрінформ.

Підготовлено 105 чудових подарунків, які містять новенький одяг, взуття, іграшки за віком, шкільне приладдя, предмети гігієни, солодощі тощо. Їх отримають діти захисників України Львова, Володимира-Волинського, Коломиї, Верховини, Чорткова, Києва та області, Миколаєва, Херсона, Житомирської області.

На прохання директора школи Золотого, селища, яке перебуває на лінії вогню, закупили для 33 учнів різного віку тренувальні костюми, предмети гігієни, солодощі та інше.

Українці Лейпцига відправили до Миколая подарунки дітям захисників України / Фото: Oksana Mk

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Не залишили поза увагою і родину Гюрджян з Лисичанська, яка взяла до себе на виховання 9 дітей з дитячого будинку. Для них міхи Святого Чудотворця були наповнені різноманітними смаколиками, предметами дозвілля та щоденного побуту.

Для 20 сиріт війни з Чернігова, надіслали коробки з одягом та маленькі подаруночки.

Загалом акція «Миколай для всіх» охоплює у різних формах 168 дітей. 23 коробки цінного вантажу вже доставлені в Україну.

Фінансову підтримку надали громадяни, Українська суботня школа «НАМИСТО», громада УГКЦ Св. Юрія Переможця, транспортування забезпечив волонтер Віктор Король.

Подібну акцію громада українців Лейпцига проводить вже всьоме, починаючи з 2014 року.