У Карпатах «Маєток Святого Миколая» відмовився від масового святкування 19 грудня

Туристичний комплекс "Маєток Cвятого Миколая", що розташований на території національного природного парку "Гуцульщина", через епідемію коронавірусної інфекції відмовився від масового святкування 19 грудня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник рекреаційно-виховного відділу еколого-просвітницького центру "Маєток святого Миколая" НПП "Гуцульщина" Василь Павлюк.

"Масового святкування 19 грудня, коли відзначають свято Чудотворця, проводити не будемо. Щороку в цей день ми організовували фестиваль новорічно-різдвяної іграшки, коли діти брали участь у різноманітних конкурсах та культурно-мистецьких програмах. Дітей і дорослих було завжди дуже багато. Цього року ми вирішили, що не варто робити такого масового заходу. Будемо старатись нікого не обділити увагою, але працювати так, щоб великих скупчень людей не було. Маємо зважати на епідемію", – зазначив Павлюк.

За його словами, сьогодні маєток приймає невеликі групи дітей з дотриманням усіх вимог карантинного режиму.

Павлюк додав, що Миколай щодня отримує сотні листів з різних регіонів України.

"Найбільше діти просять у Святого здоров’я, бо маємо час пандемії, щастя і благополуччя в родинах, миру в Україні. З дарунків просять по-різному. Одні – солодощів, інші просять телефонів, смартфонів, айфонів, комп’ютерів, планшетів, ноутбуків, хтось просить гіроскутер та інші забавки. Фантазії у дітей дуже різні", – розповів Павлюк.

Туристичний комплекс "Маєток святого Миколая" працює на Гуцульщині з 2002 року. Тут розповідають про давні традиції вшанування святого Миколая, народні ремесла та промисли тутешнього краю. У маєтку можна "познайомитися" зі Святим Миколаєм, побачити, де він живе, спить і як працює пошта Чудотворця. Маєток вважають ефективним туристичним продуктом, який сприяє економічному розвитку Карпатського регіону.