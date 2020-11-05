Туристичні атракції нацпарку «Гуцульщина» віртуалізували

На Прикарпатті оцифрували об’єкти Національного природного парку "Гуцульщина", що можуть зацікавити туристів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті "Івано-Франківщина туристична".

"У межах реалізації спільного проєкту Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України і компанії Google Україна відбувається оцифрування природного і туристичного потенціалу національних природних парків України. Нещодавно завершена цифровізація шести об’єктів Національного природного парку "Гуцульщина", – йдеться в повідомленні.

Так, під час віртуальних мандрівок відтепер можна подивитися на природну візитівку м. Косова гору Острий із оглядовим майданчиком; полонину Росохата, що в с. Шешори; улюблене місце маленьких мандрівників – Маєток Святого Миколая (с. Пістинь); колоритну пасіку Святого Миколая (с. Кобаки, територія Старокутського ПНДВ) із чудернацькими вуликами-хатками, діжками, капличками, млинами.

А для туристів-природолюбів, переконані фахівці, цікавою має стати подорож Науково-дослідним розсадником та кімнатами-музеями зоології, ентомології, орнітології, дендрології, мікології, геології, що розташовані у Науково-просвітницькому центрі нацпарку.

Віртуальна ж прогулянка територією національного парку "Гуцульщина" доступна за посиланням.

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Зазначається, що, крім НПП "Гуцульщина", віртуальні тури будуть створені, зокрема, для нацпарків "Верховинський" та "Карпатський".

Всі оцифровані версії мандрів національними парками Івано-Франківської області можна переглянути на головному туристичному порталі області www.iftourism.com або безпосередньо на Google Maps.

Як відомо, завдання проєкту – промоція унікального природного надбання – національних парків України. Завдяки оцифруванню мільйони користувачів інтернету зможуть переглядати локації та планувати маршрути майбутніх подорожей.

Фото: скріншот з віртуального туру на гору Острий