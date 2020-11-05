Туристичні атракції нацпарку «Гуцульщина» віртуалізували

Туристичні атракції нацпарку «Гуцульщина» віртуалізували

Укрінформ
На Прикарпатті оцифрували об’єкти Національного природного парку "Гуцульщина", що можуть зацікавити туристів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті "Івано-Франківщина туристична"

"У межах реалізації спільного проєкту Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України і компанії Google Україна відбувається оцифрування природного і туристичного потенціалу національних природних парків України. Нещодавно завершена цифровізація шести об’єктів Національного природного парку "Гуцульщина", – йдеться в повідомленні.

Так, під час віртуальних мандрівок відтепер можна подивитися на природну візитівку м. Косова гору Острий із оглядовим майданчиком; полонину Росохата, що в с. Шешори; улюблене місце маленьких мандрівників – Маєток Святого Миколая (с. Пістинь); колоритну пасіку Святого Миколая (с. Кобаки, територія Старокутського ПНДВ) із чудернацькими вуликами-хатками, діжками, капличками, млинами.

А для туристів-природолюбів, переконані фахівці, цікавою має стати подорож Науково-дослідним розсадником та кімнатами-музеями зоології, ентомології, орнітології, дендрології, мікології, геології, що розташовані у Науково-просвітницькому центрі нацпарку.

Віртуальна ж прогулянка територією національного парку "Гуцульщина" доступна за посиланням

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Зазначається, що, крім НПП "Гуцульщина", віртуальні тури будуть створені, зокрема, для нацпарків "Верховинський" та "Карпатський".

Всі оцифровані версії мандрів національними парками Івано-Франківської області можна переглянути на головному туристичному порталі області www.iftourism.com або безпосередньо на Google Maps.

Як відомо, завдання проєкту – промоція унікального природного надбання – національних парків України. Завдяки оцифруванню мільйони користувачів інтернету зможуть переглядати локації та планувати маршрути майбутніх подорожей.

Фото: скріншот з віртуального туру на гору Острий

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