У Великій лаврській дзвіниці буде резиденція святого Миколая

З 1 по 25 грудня у Великій лаврській дзвіниці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника відкриється резиденція святого Миколая.

Про це повідомляє Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник у Фейсбуці.

Зазначається, що резиденція святого Миколая працюватиме з понеділка по п’ятницю, з 14:00 до 16:30.

"Усі охочі зможуть зустрітися зі святим Миколаєм, побачити традиційну Арку бажань, оглянути твори художників Міжнародного мистецького проєкту «Мальована стрічка", які презентують графічні роботи-комікси «Святий Миколай. Історія у картинках», - йдеться у повідомленні.

При цьому в заповіднику уточнюють, що у зв’язку з проведенням ремонтно-реставраційних робіт на Троїцькій надбрамній церкві, вхід для відвідувачів – з боку Лаврського провулку через ворота Всіхсвятської церкви (Економічна брама).

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Організатори запевняють, що всі заходи відбуватимуться з дотриманням карантинних обмежень.

Як повідомлялось, резиденція святого Миколая напередодні новорічних свят діятиме і в Карпатах у селі Поляниця на Івано-Франківщині (Буковель). У попередні роки у столиці резиденція святого Миколая була у парку Шевченка.