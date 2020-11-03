Світова федерація українських жіночих організацій провела Річні наради – вперше онлайн

Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) провела Річні наради, які уперше відбулися в віртуальному режимі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторнці СФУЖО в Фейсбуці.

На нарадах, які пройшли 25 жовтня та 1 листопада, відбулося підбиття підсумків роботи за минулий 2019-й рік та обговорення візії майбутнього організації.

У заходах взяли участь делегати від членів СФУЖО та представниці від організацій-прихильників. Почесні гості з діаспори та України вітали учасників у реальному форматі, а також надсилали відео- й текстові привіти.

Зазначається, що на Річних нарадах вшанували попередниць і тих, хто нині віддано працює на благо світового українства, заслухали звіти та обговорили різнобічну діяльність мережі СФУЖО упродовж звітного періоду, підбили підсумки зробленого та намітили амбітні цілі на майбутнє.

Як зауважується, делегатки та гості Річних нарад СФУЖО вдягнули чорні вишиванки – «на знак протесту проти розв’язаної Росією війни в Україні, материнського прояву жалоби за тими, хто загинув у цій війні, та з вірою, що така акція приверне увагу світової спільноти для дієвої підтримки України та якнайшвидшого припинення російської агресії».

За даними однієї з учасниць заходів, співзасновниці Асоціації українців в Індії Марини Акрам, на віртуальних Річних нарадах були присутні майже 80 представниць діаспори.

Детальніше про Річні наради СФУЖО 2020 року в орагнізації пообіцяли проінформувати у черговому Віснику Світової федерації українських жіночих організацій.

Фото: Світова Федерація Українських Жіночих Організацій/Фейсбук