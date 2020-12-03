МІОК продовжив реєстрацію на першу зимову Міжнародну школу україністики «Крок до України»

МІОК продовжив реєстрацію на першу зимову Міжнародну школу україністики «Крок до України»

Укрінформ
Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка» продовжив до 14 грудня реєстрацію на навчання у ХІV Міжнародній школі україністики «Крок до України» в режимі онлайн, яка вперше пройде взимку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці МІОК в Фейсбуці.

«Чудова новина! Реєстрацію продовжено до 14 грудня! Поспішай! Кількість місць обмежена. Реєстрація на: https://bit.ly/2FzSfzv», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, Міжнародна школа україністики «Крок до України» в режимі онлайн цьогріч вперше пройде взимку в період 25 січня - 7 лютого 2021 року.

У школі пропонують 2 тижні інтенсиву з вивчення української мови як іноземної відповідно до рівнів володіння мовою: початковий (А1–А2), середній (В1–В2), високий (С1–С2); щоденні заняття у малих групах (до 4 осіб) і щоденну розмовну практику з носієм мови; дискусійні розмовні клуби вихідного дня (субота, неділя).

На вибір є дві опції графіку занять (київський час): з 10:00 та з 15:00.

Зареєструватися та отримати детальнішу інформацію можна, написавши на електронну пошту: steptoukraine@gmail.com.

Фото: Крок до України - МІОК

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