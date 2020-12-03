МІОК продовжив реєстрацію на першу зимову Міжнародну школу україністики «Крок до України»
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці МІОК в Фейсбуці.
«Чудова новина! Реєстрацію продовжено до 14 грудня! Поспішай! Кількість місць обмежена. Реєстрація на: https://bit.ly/2FzSfzv», - йдеться у дописі.
Як повідомлялося, Міжнародна школа україністики «Крок до України» в режимі онлайн цьогріч вперше пройде взимку в період 25 січня - 7 лютого 2021 року.
У школі пропонують 2 тижні інтенсиву з вивчення української мови як іноземної відповідно до рівнів володіння мовою: початковий (А1–А2), середній (В1–В2), високий (С1–С2); щоденні заняття у малих групах (до 4 осіб) і щоденну розмовну практику з носієм мови; дискусійні розмовні клуби вихідного дня (субота, неділя).
На вибір є дві опції графіку занять (київський час): з 10:00 та з 15:00.
Зареєструватися та отримати детальнішу інформацію можна, написавши на електронну пошту: steptoukraine@gmail.com.
Фото: Крок до України - МІОК