Кабмін і Світовий конгрес українців підписали Меморандум про співпрацю

Кабінет Міністрів та Світовий конгрес українців підписали Меморандум про співпрацю - відповідні домовленості Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та Президент СКУ Павло Ґрод уклали під час онлайн-зустрічі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

«Надзвичайно важливою є злагоджена та скоординована робота українських громад за кордоном. Хочу наголосити на важливості продовження спільної роботи з відстоювання інтересів України у світі», — зазначив Шмигаль.

Відповідно до Меморандуму, сторони домовилися розвивати та підтримувати співробітництво, зокрема, в питаннях розвитку торговельно-економічних відносин України з іншими державами, залучення інвестицій в українську економіку, відновлення територіальної цілісності України, розбудови громадянського суспільства в Україні, розвитку українського громадського життя в діаспорі тощо.

«Укладення і подальша реалізація положень Меморандуму про співпрацю між Кабінетом Міністрів України та Світовим Конґресом Українців сприятиме посиленню взаємодії Української держави із закордонними українцями, захисту прав та інтересів українців за кордоном, популяризації України у світі», — відзначив Прем’єр-міністр.

Під час зустрічі глава уряду та представники СКУ також обговорили зовнішньополітичні пріоритети України, актуальні виклики сьогодення, а також ключові напрямки подальшої взаємодії.

Зі свого боку, Прем’єр-міністр зазначив, що для уряду пріоритетами співпраці серед іншого є залучення іноземних інвестицій в Україну та просування українського експорту, сприяння розширенню торговельних можливостей України у світі, залучення впливу української діаспори для отримання Україною допомоги у рамках боротьби з пандемією COVID-19, підтримка українського шкільництва за кордоном та популяризація української мови.

«Підтримка, що надається Світовим Конґресом Українців, є надійним підґрунтям для розвитку демократичного суспільства та дозволяє зміцнювати політичні та економічні зв’язки з іншими країнами», — зазначив Шмигаль.

Прем'єр подякував Світовому Конґресу Українців за багаторічну й плідну підтримку України, а також за його значний внесок у становлення й розвиток незалежної Української держави.

Світовий Конґрес Українців (СКУ) є міжнародною координаційною організацією українських громад у діаспорі, що представляє інтереси понад 20 мільйонів українців. До світової мережі СКУ входять українські діаспорні організації з понад 60 країн світу. СКУ сприяє консолідації світового українства, розбудовує міжнародну коаліцію підтримки України та зміцнює мережу українських діаспорних організацій.

СКУ визнаний Економічною та соціальною радою Організації Об’єднаних Націй як неурядова організація зі спеціальним консультативним статусом та має статус учасника міжнародної неурядової організації в Раді Європи.

Фото: КМУ