Шмигаль: Українці за кордоном сприяють розвитку глобальної мережі друзів України

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль привітав з початком роботи чергових Річних загальних зборів Світового Конґресу Українці (СКУ), які цьогоріч проходять онлайн.

Як передає Укрінформ, відеозвернення українського прем’єра опублікував СКУ у Фейсбуці.

«Шановні українці! Вітаю вас з початком роботи чергових Річних загальних зборів Світового Конґресу Українців. Вперше збори проходять в онлайн форматі і це аж ніяк не перешкода, а унікальна можливість зміцнити зв’язки між українцями всього світу заради консолідації та підтримки рідної України. Світовий Конґрес Українців, який об’єднує українські громади у багатьох країнах світу – це надзвичайно потужна сила. Українці за кордоном є тим епіцентром, який сприяє розвитку глобальної мережі друзів України та формує коаліцію на підтримку курсу реформ та європейської інтеграції України», - наголосив Шмигаль.

За його словами, український уряд не зменшить темп реалізації реформ. Прем’єр-міністр запевнив, що рух України до ЄС – це безумовний пріоритет чинного уряду.

«Я впевнений, наша спільна робота з усією українською діаспорою також допоможе продемонструвати усьому світу, що Україна змінюється. Що наша держава стає надзвичайно привабливою для інвестицій. Що ми робимо все, аби вітчизняні та іноземні компанії почувалися впевнено в Україні та бачили перспективи для свого бізнесу», - підкреслив Шмигаль.

Він також закликав закордонних українців долучатися до кампанії “Іnvest in Ukraine now”.

Прем’єр-міністр подякував Світовому Конґресу та світовій українській громаді за їхні зусилля та підтримку України.

«Я дякую кожному українцю, хто добрим словом або ділом популяризує Україну у світовому співтоваристві. Це важливий елемент побудови позитивного іміджу нашої країни. Ваш голос важливий, він підсилює голос України на міжнародні арені. Українська діаспора – одна з найпотужніших у світі – адже ми єдині. Робимо Україну успішною разом», - підсумував він.

Міністр закордонних справ України Дмитра Кулеби також записав відеозвернення учасникам Річних Загальних Зборів Світового Конґресу Українців.