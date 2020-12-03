Заступник держсекретаря США назвав Росію найбільшою загрозою безпеці у Європі

Агресія Росії проти України є найбільш серйозним сучасним порушенням державного суверенітету в усій Європі.

Про це сказав під час 27-ї Міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі заступник держсекретаря США Стівен Біган, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Найбільш грубим порушенням суверенітету й територіальної цілісності в регіоні ОБСЄ залишається російська агресія в Східній Україні та окупація Криму. З 2014 року конфлікт забрав життя понад 13 тис. громадян України та змусив понад мільйон залишити домівки. Кримські татари, етнічні українці та інші, хто виступає проти окупації, досі зазнають репресій», - сказав Біган.

На його переконання, «Україна повинна залишатися нашим пріоритетом». «Неприйнятно, що Спеціальна моніторингова місія щодня стикається із утисками, переслідуваннями та обмеженнями переважно на контрольованих Росією територіях. Нікого не ввели в оману наполягання Москви, що Україна відповідальна за конфлікт на своїй території», - зазначив дипломат.

Він наголосив, що «дії Росії в Україні й деінде, її відверта зневага до міжнародного права й основоположних принципів ОБСЄ спричинили серйозне погіршення безпеки на європейському материку». «США закликають Росію виконати свої мінські зобов’язання у повному обсязі. Ми ніколи не визнаємо російську анексію Криму», - зауважив заступник держсекретаря.

Окрім прямої агресії, Росія намагається підірвати демократичні системи інших держав, використовуючи дезінформацію та інші гібридні методи, зазначив Біган.

«Використання Росією дезінформації та інших гібридних методів є викликом для усіх наших країн, оскільки Москва прагне підірвати демократичні принципи інших держав», - зазначив Біган.

Він додав, що Росія усіляко перешкоджає дотриманню прав людини й на власній території, дислокує військовий контингент на суверенній території Молдови та Грузії без згоди цих держав.

Як повідомляв Укрінформ, 27-а Міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі проходить 3-4 грудня у віртуальному форматі через пандемію COVID-19.

Участь у ній беруть близько 40 глав МЗС країн-членів ОБСЄ. Дипломати підбивають підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснюють огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах. Тема російської агресії проти України є однією з головних тем зустрічі.

Фото: https://kr.usembassy.gov