Кремль продовжує агресію проти Тбілісі та Києва - Грузія в ОБСЄ

Російська Федерація продовжує свої деструктивні та агресивні дії проти Грузії та України, намагаючись силою змінити кордони.

Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані під час 27-ї міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Викликає занепокоєння те, що одна держава-учасниця ОБСЄ – Російська Федерація – продовжує свої руйнівні та агресивні дії по відношенню до Грузії та України, порушуючи принципи непорушності кордону, територіальної цілісності держав та намагаючись силою змінити кордони», - сказав у своєму виступі грузинський міністр.

Зокрема, Залкаліані вказав на те, що, грубо порушуючи домовленість, досягнуту за посередництва ЄС у 2018 році, «Росія консолідує своє військову присутність у грузинських регіонах Абхазії та Цхінвалі, проводить незаконні військові навчання, включаючи «Кавказ-2020», на територіях цих регіонів».

Крім того, додав грузинський міністр, Росія продовжує здійснювати протиправні дії, «де-факто анексуючи окуповані території Грузії». Він назвав так звану «програму єдиного соціально-економічного простору» Росії та окупованих грузинських регіонів Абхазії та Цхінвалі, яка була прийнята кілька днів тому, «черговою спробою інтегрувати невіддільні від Грузії регіони у свій воєнний, економічний, політичний та соціальний простір».

Також Росія інтенсифікує гібридні бойові дії, дезінформацію та пропаганду і проводить широкомасштабні кібератаки проти судових та медійних структур, держорганів та приватного сектору Грузії, підкреслив Залкаліані.

Він вказав на те, що Грузія повністю виконує угоду про припинення вогню і не раз підтверджувала свою відданість принципу не застосовувати силу.

«Однак зустрічного кроку Росія досі не зробила. Довгострокове врегулювання конфлікту залежить від того, як Росія дотримуватиметься угоди про припинення вогню. Тому знову закликаємо Росію припинити порушення прав людини та забезпечити міжнародним механізмам доступ в обидва регіони Грузії, вивести свої збройні сили з окупованих територій Грузії та дотримуватися основних норм і принципів міжнародного права», - заявив глава МЗС Грузії.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 3 грудня, розпочалася дводенна 27-а міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка через пандемію COVID-19 вперше в історії проводиться у форматі відеоконференції.

Участь у головній події Албанського головування беруть близько 40 глав МЗС країн-учасниць ОБСЄ. Україну представляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час онлайн-зустрічі міністри підіб’ють підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснять огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах.

Російська агресія проти України є однією з головних тем зустрічі.