Іспанія в ОБСЄ: Не треба забувати про окупацію Криму та інтервенцію на Донбасі

Іспанія завжди підтримувала суверенітет та територіальну цілісність України і закликає не забувати про окупацію Росією Криму та інтервенцію на Донбасі.

Про це заявила міністр закордонних справ Іспанії Аранча Гонсалес Лая у своєму виступі під час 27-ї міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Потрібно не забувати про те, що продовжується окупація Криму та інтервенція на Донбасі. Цей конфлікт знаходиться в активній фазі. Іспанія завжди дотримувалася позиції підтримки суверенітету та територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів", - підкреслила Гонсалес Лая.

Очільниця іспанського МЗС висловила переконання, що Мінські домовленості є "найкращим способом досягти мирного врегулювання".

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За її словами, хоча після укладення у липні нового перемир’я на Донбасі випадки порушення режиму припинення вогню і продовжуються, втім, кількість жертв є на найнижчому рівні з початку конфлікту.

"Та домовленість, яка була досягнута у рамках Тристоронньої контактної групи у липні, відкриває двері до надії. Після неї порушення припинення вогню значною мірою скоротилася, а кількість загиблих є на найнижчому рівні з 2014 року. Це покращує положення мирних жителів і цим потрібно скористатися, щоб стати на прямий шлях до миру", - заявила вона.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 3 грудня, розпочалася дводенна 27-а міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка через пандемію COVID-19 вперше в історії проводиться в режимі відеоконференції.

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Участь у головній події Албанського головування беруть близько 40 глав МЗС країн-учасниць ОБСЄ. Україну представляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час онлайн-зустрічі міністри підіб’ють підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснять огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах.

Очікується, що тема російської агресії проти України стане однієї з головних тем зустрічі.