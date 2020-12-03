Кулеба закликав на Раді міністрів ОБСЄ продовжувати тиск на Росію
Про це заявив міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба у своєму виступі під час 27-ї міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"На жаль, це вже 7-ма зустріч Ради міністрів, коли спільнота ОБСЄ вимушена зосереджувати свою увагу на наслідках російської агресії проти України та її наслідках для всього регіону. Я б хотів підкреслити, що ця агресія не послаблюється», - сказав він.
З огляду на це глава МЗС України наголосив на необхідності продовження тиску на Росію з метою примусити її змінити свою поведінку.
"Це має стати невід’ємною частиною нашої повсякденної роботи", - підкреслив Кулеба.
Він також наголосив, що Україна залишається відданою мирному врегулюванню російсько-українського конфлікту.
"Протягом 2020 року ми продемонстрували цю рішучість на практиці, у Нормандському форматі та у Тристоронній контактній групі. Закликаємо Росію приступити до обговорення модальностей виведення її сил з Криму та частин Донбасу. Ми хочемо завершити цей конфлікт якомога скоріше. Ми ніколи не змиримося з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та міжнародно визнаних кордонів України. Ми закликаємо РФ припинити свою агресію проти України", - підкреслив очільник українського зовнішньополітичного відомства.
Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 3 грудня, розпочалася дводенна 27-а міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка через пандемію COVID-19 вперше в історії проводиться з допомогою відеоконференції.
Участь у головній події Албанського головування беруть близько 40 глав МЗС країн-учасниць ОБСЄ. Україну представляє міністр закордонних справ Кулеба.
Під час онлайн-зустрічі міністри підіб’ють підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснять огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах.
Очікується, що тема російської агресії проти України стане однієї з головних тем зустрічі.