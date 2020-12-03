Кулеба закликав на Раді міністрів ОБСЄ продовжувати тиск на Росію

Кулеба закликав на Раді міністрів ОБСЄ продовжувати тиск на Росію

Укрінформ
Російська агресія проти України триває вже сьомий рік та не послаблюється, а тому країни-учасниці ОБСЄ мають продовжувати тиснути на Росію з метою примусити її змінити свою поведінку.

Про це заявив міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба у своєму виступі під час 27-ї міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, це вже 7-ма зустріч Ради міністрів, коли спільнота ОБСЄ вимушена зосереджувати свою увагу на наслідках російської агресії проти України та її наслідках для всього регіону. Я б хотів підкреслити, що ця агресія не послаблюється», - сказав він.

З огляду на це глава МЗС України наголосив на необхідності продовження тиску на Росію з метою примусити її змінити свою поведінку.

"Це має стати невід’ємною частиною нашої повсякденної роботи", - підкреслив Кулеба.

Він також наголосив, що Україна залишається відданою мирному врегулюванню російсько-українського конфлікту.

"Протягом 2020 року ми продемонстрували цю рішучість на практиці, у Нормандському форматі та у Тристоронній контактній групі. Закликаємо Росію приступити до обговорення модальностей виведення її сил з Криму та частин Донбасу. Ми хочемо завершити цей конфлікт якомога скоріше. Ми ніколи не змиримося з порушенням територіальної цілісності, суверенітету та міжнародно визнаних кордонів України. Ми закликаємо РФ припинити свою агресію проти України", - підкреслив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Читайте також: Росія заблокувала в ОБСЄ рішення про моніторинг на українсько-російському кордоні

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 3 грудня, розпочалася дводенна 27-а міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка через пандемію COVID-19 вперше в історії проводиться з допомогою відеоконференції.

Участь у головній події Албанського головування беруть близько 40 глав МЗС країн-учасниць ОБСЄ. Україну представляє міністр закордонних справ Кулеба.

Читайте також: Урегулювання конфлікту в Україні має включати і Крим – голова ОБСЄ

Під час онлайн-зустрічі міністри підіб’ють підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснять огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах.

Очікується, що тема російської агресії проти України стане однієї з головних тем зустрічі.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-