Урегулювання конфлікту в Україні має включати і Крим – голова ОБСЄ

Врегулювання конфлікту, який триває на території України, має включати і питання окупації Росією Криму.

Про це сказав діючий голова ОБСЄ, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама під час відкриття 27-ї Міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На початку року я зазначив: пов'язаний з Україною конфлікт буде головним пріоритетом нашого головування. Це не змінилося, і не може змінитися. Певний прогрес був досягнутий, але все ще потрібно пройти довгий шлях до всеохоплюючого та мирного врегулювання, включно з викликами, пов’язаними із Кримом», - сказав він.

Діючий голова ОБСЄ наголосив, що конфлікт триває вже сьомий рік, це є неприйнятним з огляду на зобов’язання та принципи ОБСЄ, а також Мінські домовленості.

Еді Рама вказав, що прогрес у врегулюванні можливий за умови наявності політичної волі, повного виконання Мінських домовленостей та домовленостей лідерів країн «нормандської четвірки».

«Я закликаю до конструктивних дискусій у Тристоронній контактній групі при посередництві ОБСЄ. Потрібно задіяти цей формат максимально оптимально», - заявив він.

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Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 3 грудня, розпочалася дводенна 27-а Міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка через пандемію COVID-19 вперше в історії проводиться з допомогою відеоконференції.

Участь у головній події Албанського головування беруть близько 40 глав МЗС країн-учасниць ОБСЄ. Україна представлена міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Під час онлайн-зустрічі міністри підіб’ють підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснять огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах.

Очікується, що тема російської агресії проти України буде однієї з головних тем зустрічі.