Росія заблокувала в ОБСЄ рішення про моніторинг на українсько-російському кордоні

Україна та ще 33 країни-учасниці ОБСЄ виступили з проєктом міністерського рішення щодо встановлення постійного моніторингу місією ОБСЄ районів, прилеглих до непідконтрольної ділянки українсько-російського кордону, однак Росія його заблокувала.

Про це заявив міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба у своєму виступі під час 27-ї міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У своєму виступі глава МЗС України звернув увагу на те, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ продовжують фіксувати сучасні російські системи озброєння, а БПЛА місії продовжують виявляти перехід військових вантажівок через кордон з Росії на суверенну територію України.

"Ми дякуємо 33 країнам-учасницям, які приєдналися до нас та стали співавторами проєкту міністерського рішення щодо постійного моніторингу ОБСЄ районів, прилеглих до непідконтрольної ділянки українсько-російського кордону", - зазначив він.

За словами міністра, встановлення такого постійного моніторингу, що передбачено підписаним Росією Мінським протоколом, "могло б стати ще однією практичною реакцією ОБСЄ на триваючий конфлікт".

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"Блокування цього рішення з боку однієї країни - Російської Федерації – вчергове продемонструвало небажання Москви поважати свої зобов’язання у рамках Мінських домовленостей, дотримуватися принципів ОБСЄ та поважати кордони у Європі", - заявив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 3 грудня, розпочалася дводенна 27-а міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка через пандемію COVID-19 вперше в історії проводиться з допомогою відеоконференції.

Участь у головній події Албанського головування беруть близько 40 глав МЗС країн-учасниць ОБСЄ. Україну представляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час онлайн-зустрічі міністри підіб’ють підсумки діяльності організації за 2020 рік та здійснять огляд безпекової ситуації в євроатлантичному та євразійському регіонах.

Очікується, що тема російської агресії проти України стане однієї з головних тем зустрічі.