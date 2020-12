Представник Росії в ООН визнав війну на Донбасі конфліктом РФ і України

Представник Російської Федерації в ООН Василь Небендзя публічно назвав війну на Донбасі не внутрішнім, а політичним конфліктом Росії і України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні української делегації в ТКГ у Фейсбуці за підсумками вчорашнього «заходу», який влаштували представники РФ в Раді безпеки ООН задля легітимізації представників ОРДЛО.

«… В.Небензя заявив про «конфлікт на Донбасі»: it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine («це не внутрішній конфлікт в Україні, це - політичний конфлікт між РФ та Україною»)», - процитували Небендзю в делегації України.

Цю заяву представника Росії в ООН в українській делегації назвали «найбільш цікавою, і навіть сенсаційною».

Читайте також: Країни ООН вказали Росії на чергову спробу обману щодо конфлікту на Донбасі

Як повідомляв Укрінформ, Україна разом з партнерами зірвала спробу Росії легітимізувати представників ОРДЛО, використавши формат Арріа Радбезу ООН.