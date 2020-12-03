Глава МЗС Туреччини на зустрічі в ОБСЄ заявив про порушення прав людини в Криму

Порушення прав людини в Криму, а також становище кримських татар залишається джерелом занепокоєння. Позиція Туреччини щодо незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України є незмінною.

Про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав у своєму виступі на 27-й Міністерській раді ОБСЄ, повідомляє власкор Укрінформу.

«Порушення прав людини в Криму, становище кримських татар залишається джерелом занепокоєння… Позиція Туреччини щодо незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, включаючи Крим, залишається незмінною», - сказав Мевлют Чавушоглу.

Він також нагадав про важливе значення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні під керівництвом турецького дипломата Яшара Халіта Чевіка.

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Як відомо, у четвер, 3 грудня, розпочалася 27-а Міністерська рада Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка через пандемію COVID-19 вперше в історії проводиться з допомогою відеоконференції.

Рада міністрів закордонних справ ОБСЄ – центральний директивний та керівний орган Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Вона є підсумковим заходом ОБСЄ високого рівня, який має на меті здійснити огляд діяльності Організації за рік та визначити стратегічні орієнтири на наступний рік.