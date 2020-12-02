Росія залишається для НАТО джерелом найглибшого геополітичного виклику

Головною характеристикою сучасного безпекового середовища є поновлення геополітичного суперництва та суперечок навколо території, ресурсів та цінностей, і у цьому контексті найглибші виклики, з якими НАТО стикається у сфері безпеки, виходять від Росії.

Як повідомляє Укрінформ, такий висновок міститься в аналітичній доповіді «НАТО 2030», яка була підготовлена групою провідних експертів та науковців за дорученням Генерального секретаря Альянсу.

«У євроатлантичному просторі найглибший геополітичний виклик виходить від Росії. Хоча Росія в економічному та соціальному вимірі втрачає потужність, вона довела свою спроможність до територіальної агресії, та скоріш за все, залишатиметься головною загрозою, яка поставатиме перед НАТО упродовж наступного десятиліття» - йдеться у документі.

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Як зазначають експерти, Росія підтримує потужний звичайний військовий та ядерний арсенали, які загрожують території НАТО, що є особливо відчутним на Східному фланзі. Альянс досяг прогресу в усуненні недоліків у політиці стримування й оборони на цьому фланзі, який має залишатися пріоритетом Альянсу у подальшому розвитку. Росія також загрожує НАТО у некінетичному вимірі з використанням гібридних засобів, які розмивають межу між війною і миром.

«Спроби НАТО розбудувати змістовне партнерство і залучити Росію до формування архітектури євроатлантичної безпеки у період після холодної війни, були відкинуті. У 2014 році Росія незаконно та невиправдано анексувала Крим, вторглася й окупувала частину Східної України. Російська влада прагне гегемонії над колишніми радянськими державами, та підриває їх суверенітет і територіальну цілісність, спрямована заблокувати шлях цих держав у просуванні до НАТО», - наголошують експерти.

Документ констатує: мірою того, як російська агресія в Україні та у Грузії продовжується, агресивна поведінка Росії набула нової інтенсивності у Високих широтах Півночі та у Північній Атлантиці. Це супроводжується нарощуванням військово-повітряних та військово-морських спроможностей РФ у Баренцевому морі, на Балтиці, у Чорному морі, а також у Середземномор’ї. У останніх трьох з перерахованих регіонів Росія розміщує загороджувальні засоби, розвиває гібридні бойові спроможності, загрожує енергетичній та іншій критичній інфраструктурі.

Паралельно, Росія намагається створювати сателітні або залежні держави поблизу території країн НАТО, включаючи так звані «заморожені» конфлікти, а також порушує режими з контролю над озброєнням, що вже призвело до руйнації ДРМСД. Росія також намагалася встановити присутність у Середземноморському басейні та в Африці, включаючи використання своїх прихильників та російських приватних військових компаній.

На додаток до звичайних військових загроз, Росія розгортає ширший гібридний набір інструментів, включаючи кібернетичні загрози, замовлені державою вбивства та отруєння з використанням хімічної зброї, політичний примус та інші методи, які порушують суверенітет союзників.

Як йдеться у доповіді, поширення гібридних методів призвело до розмивання традиційних меж конфліктів, до протиставлення внутрішньої та зовнішньої безпеки. Була також розмита межа між цивільним населенням та комбатантами, шляхом використання прихильників та приватних військових компаній, дезінформації та диверсій.

Дослідники доходять висновку: все це, а також гібридна діяльність терористичних організацій, мають на меті ослабити та розділити союзників зсередини шляхом підриву соціальної рівності та самого способу життя. Таким чином, НАТО доведеться витрачати більший обсяг часу для розбудови політичних та неполітичних засобів для протидії гібридним загрозам та спроможностям, а також у боротьбі з дезінформацією.

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Як повідомляв Укрінформ, за рішенням лідерів країн-союзниць під час саміту в Уельсі у 2019 році керівні структури НАТО розпочали розробляти програму адаптації Альянсу до нових загроз протягом наступного десятиліття. Результатом стала поява стратегія «НАТО 2030», яка була розроблена за участі країн-членів та академічної спільноти. Вона передбачає перспективні напрямки розвитку оборонного Альянсу, та його спроможностей у протидії як традиційним, так і новітнім загрозам, що пов’язані з бурхливим розвитком технологій та штучного інтелекту.