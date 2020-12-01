Помпео назвав збереження єдності пріоритетом для НАТО

Офіційний Вашингтон вважає пріоритетом для Північноатлантичного альянсу єдність у відповіді на виклики міжнародної безпеки.

Про це заявив у понеділок держсекретар США Майкл Помпео у телефонній розмові з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом, передає Укрінформ.

Як повідомив заступник речника Держдепартаменту США Кейл Браун, Помпео «наголосив на важливості єдності та спільного підходу до безпеки в Північноатлантичному альянсі».

За інформацією зовнішньополітичного відомства США, Помпео і Столтенберг обговорили позиції напередодні міністерської зустрічі НАТО, запланованої на 1-2 грудня. При цьому, держсекретар Помпео запевнив Альянс у «твердій підтримці» Сполученими Штатами трансатлантичної єдності та зусиль НАТО.

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Як повідомляв Укрінформ, саме кроки адміністрації Трампа стосовно Альянсу викликали серйозні дискусії щодо втрати єдності серед членів НАТО. Президент Франції Емманюель Макрон рік тому взагалі заявив, що Альянс переживає «смерть мозку». Він пояснив, що мав на увазі відсутність координації у процесі ухвалення рішень на стратегічному рівні між США і Європою.