НАТО посилить співпрацю в Чорному морі з Україною і Грузією - Столтенберг

Союзники по Північноатлантичному альянсу у середу мають намір обговорити напрямки політичного та практичного співробітництва з партнерами у регіоні Чорного моря за участю міністрів закордонних справ України і Грузії.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Чорноморський регіон має стратегічну важливість для НАТО та для всіх союзників. Три союзники по Альянсу – Туреччина, Болгарія і Румунія - є прибережними країнами. Ми тісно працюємо з нашими партнерами, яких високо цінуємо, з Грузією і Україною. Тож НАТО зберігає суттєву присутність в регіоні Чорного моря та буде тісніше працювати з Україною і Грузією», - сказав Столтенберг.

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Він наголосив, що Росія продовжує порушувати територіальну цілісність та суверенітет цих двох країн. На поведінку РФ, яка, зокрема, продовжує активну мілітаризацію окупованого Кримського півострова, НАТО відповідає збільшенням політичної та практичної підтримки Україні і Грузії, щоб спільними зусиллями сприяти зміцненню безпеки в усьому регіоні Чорного моря.

«Про те, як будемо вирішувати разом ці проблеми, ми поговоримо у середу, коли зустрінемося з міністрами закордонних справ цих двох країн-партнерів», - додав генсек НАТО.

Зустріч Північноатлантичної Ради (NAC) на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в форматі захищеної телеконференції 1-2 грудня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова під час зустрічі з представниками Альянсу наголосила на тому, що Україна виступає за постійну присутність НАТО у Чорному морі.