Україна виступає за постійну присутність НАТО у Чорному морі — Джапарова

Україна виступає за окреслення чіткої візії присутності НАТО в Чорному морі, вважаючи, що постійна присутність в ньому сил Альянсу може завадити зростанню «апетитів» Росії в регіоні Азовського, Чорного та Середземного морів.

Про це йшлося на зустрічі заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапарової із членом Групи експертів високого рівня в рамках NATO 2030 Reflection Process послом Таджаном Ільдемом в Анкарі.

«Говорили про безпеку в Чорному морі. Я знову підкреслила позицію України, що має бути візія того, яка присутність НАТО в Чорному морі через агресію РФ, через наслідки мілітаризації Криму, які не лише про безпеку України, а як мінімум стосуються країн Чорноморського басейну і Середземномор’я. Це більше коло країн», - розповіла Джапарова Укрінформу за результатами зустрічі, яка відбувалася віч-на-віч.

За її словами, в Альянсі Азовське та Чорне моря, Середземномор’я розглядають як «один безпековий пояс», провідна роль НАТО в регіоні може завадити діям та зазіханням РФ.

«Росія перетворила Азовське море на своє внутрішнє озеро, те саме хоче зробити з Чорним морем (де трохи інша географія впливів), і те, що відбувається в Сирії та Лівії, напряму пов’язано з їхніми військовими можливостями та розвитком військових баз у Криму. Це накладає відбиток на їхні апетити та спроможності в Середземномор’ї, на Близькому Сході та у Північній Африці. Ми кажемо про нерозривність та взаємозв’язок всіх цих процесів і вважаємо, що, аби зупинити Росію або не давати розвиватися цим апетитам РФ, НАТО має відігравати провідну роль в т.ч. через постійну присутність у Чорному морі», - вважає Джапарова.

Вона нагадала, що NATO 2030 Reflection Process - ідея, яка була оприлюднена генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, має на меті окреслити майбутнє Альянсу на 10 років і більше.

«Йшлося про роль України в цьому процесі. Ми вважаємо, що безпека країн НАТО, безпека України - нероздільні. У нас є амбіція - стати повноправним членом цієї організації. Вона інкорпорована в Конституцію, і всі наші реформи в системі безпеки й оборони йдуть відповідно до тих інструкцій та критеріїв, які є в НАТО. Дуже важливий елемент - Річний національний план, який ми виконуємо. Цього року він складався з 482 пунктів, торік - більше 300. Ми кожного року звітуємо по виконанню РНП», - наголосила заступниця міністра закордонних справ України.

Як повідомляв Укрінформ, заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова перебуває з візитом у Туреччині. Вчора Крим став ключовою темою її зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу.

Сьогодні в рамках візиту Джапарова відвідає Управління з питань закордонних тюрків та споріднених громад (YTB) та Генеральний центр культури та взаємодопомоги кримських тюрків Туреччини, зустрінеться із заступниками міністрів закордонних справ, культури та туризму Туреччини, головою Національної комісії UNESCO Туреччини.

Як повідомлялося, в рамках проведення у Турецькій Республіці в період з 15 по 17 жовтня візиту Президента України планується підписання проєкту рамкової військової угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки.