Військові бази для флоту «з нуля»: в ОП розповіли про домовленості з Британією

Україні потрібні кілька сучасних військово-морських баз і меморандум з Великою Британією про співробітництво у військовій та військово-технічній сфері сприятиме їх розбудові із залученням британських фахівців.

Як повідомляє Укрінформ, про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв’ю інформаційному агентству “Інтерфакс-Україна”.

“Україна потребує створення фактично з нуля військово-морських баз. І наголошу, що не британська військово-морська база буде розміщена в Україні, а українська база буде побудована із залученням британських фахівців. Ми говоримо про те, що нам потрібні декілька сучасних військово-морських баз. Маємо опрацювати британський досвід, не повторювати їх помилки. У нас інша ситуація, не такі військово-морські спроможності, як у Великої Британії, але у нас два моря, які треба захищати. Нам потрібна одна база на Чорному морі і одна – на Азовському”, - сказав він.

Жовква поінформував, що обговорювались конкретні терміни, за які така база може бути побудована.

Крім того, заступник керівника ОП зазначив, що Президенту Зеленському були представлені спроможності британських компаній, які можуть такі бази будувати.

“Все це зараз буде предметом переговорів. Жодних якихось кількісних показників, цифр немає в меморандумі. Є цифра 1,25 млрд фунтів стерлінгів – це той кредитний обсяг, який може бути наданий британською стороною на будівництво таких компонентів. В найближчі місяці будуть йти інтенсивні переговори між Україною, Британією і, що не виключено, іншими країнами, які є нашими стратегічними партнерами”, - уточнив він.

За його словами, меморандум з Британією про співпрацю у військовій та військово-технічній сфері – це “рамка” і вже власне почалися переговори між відповідними відомствами.

Як повідомляв Укрінформ, українська делегація на чолі з Президентом Володимиром Зеленським 7-8 жовтня перебувала з візитом у Великій Британії.