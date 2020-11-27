Експерт назвав мету операції НАТО Sea Guardian у Середземноморському регіоні

Кінцевою метою операції НАТО Sea Guardian є побудова широкої міжнародної мережі морської безпеки в Середземноморському регіоні.

Як передає Укрінформ, про це заявив командувач операцій Морського командування НАТО, експерт операції Sea Guardian Річард Плател у програмі «Код безпеки» на телеканалі «ДІМ».

За його словами, Середземне море - це простір, що становить величезний стратегічний інтерес; регіон, де виростає відразу кілька серйозних загроз системі морської безпеки союзників.

«Зобов'язання і місія НАТО полягають у тому, щоб спільно з партнерами та іншими країнами робити свій внесок у безпеку Середземноморського регіону. І нашим основним інструментом у досягненні цієї мети саме і є операція Sea Guardian, або «Морський охоронець», - розповів Плател.

Він уточнив, що операція Sea Guardian переслідує три мети. Перша з них - забезпечити своєчасне реагування в галузі морської безпеки, щоб гарантувати надійний захист миру в регіоні. Друга мета - робити внесок у забезпечення безпеки шляхом нарощування військового потенціалу і зміцнення обороноздатності. І третя мета - ефективна протидія тероризму та іншим незаконним діям міжнародного масштабу.

«Кінцевою метою цієї операції є побудова широкої міжнародної мережі морської безпеки в Середземноморському регіоні, яка включала б як країни, які безпосередньо примикають до Середземного моря, так і інші зацікавлені сторони», - зазначив командувач операцій Морського командування НАТО.

Він повідомив, що в операції Sea Guardian можуть брати участь країни-члени НАТО та операційні партнери Альянсу - як країни Середземноморського регіону, так і інші держави, які входять в зону відповідальності НАТО.

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«Тому логічно, що основну частку участі в операції беруть країни Середземномор'я, але також великий внесок у спільну місію роблять і інші учасники, географічно розташовані поза цим регіоном, - як Велика Британія, Німеччина, Нідерланди і Португалія. Крім того, важлива роль в операції належить і деяким державам Причорномор'я - таким, як Румунія і Болгарія», - сказав Плател.

Він додав, що з Україною також ведуться переговори щодо участі в майбутніх операціях Sea Guardian, оскільки кінцевою метою цієї операції є створення широкого спільного блоку, який забезпечував би повну безпеку на морі в усьому Середземноморському регіоні.

«Тому до участі в операції залучаються як безпосередньо країни Середземномор'я, так і інші держави, зацікавлені у створенні зони безпеки в цій частині світу. Виходячи з цього, з боку НАТО було логічним запросити Україну до спільної участі в операції Sea Guardian, і в цей період шляхом спільних навчань ми проводимо звірку і підготовку українських кораблів до злагодженої координації з військово-морськими силами інших держав», - заявив Плател.

За його словами, навчання Sea Breeze, які відбулися раніше цього року, значно сприяли збільшенню злагодженості і покращенню взаємодії між Україною і НАТО, що має вирішальне значення для співробітництва в рамках таких важливих операцій, як Sea Guardian.

Як повідомляв Укрінформ, раніше співробітник управління стратегічних комунікацій у Генштабі ЗСУ Артемій Катков заявив, що в НАТО зацікавлені в участі українських Військово-морських сил у морській операції Sea Guardian.

Операцію Sea Guardian було розпочато в листопаді 2016 року. Вона прийшла на зміну операції Active Endeavour "Активні зусилля", яка була розроблена як відповідь на терористичні атаки на США 11 вересня 2001 року.