У Генштабі ЗСУ розповіли про підготовку України до операції НАТО Sea Guardian

У Північноатлантичному альянсі зацікавлені в участі українських Військово-морських сил в морській операції Sea Guardian.

Про це заявив співробітник управління стратегічних комунікацій в Генштабі ЗСУ Артемій Катков у програмі «Код безпеки» на телеканалі «ДОМ».

«По Sea Guardian, або так званому «Морському охоронцю», - так, наразі робота ведеться. Є зацікавленість Альянсу в участі наших сил у цій морської операції. І зараз проводиться діалог і з Альянсом і внутрішні державні процедури з вирішення необхідних юридичних формальностей, які дозволять нам далі визначитися і відправити наші сили і засоби. Так, ми плануємо починати з 2021 року відправляти в цю операцію сили і засоби Військово-морських сил Збройних сил України - це і кораблі, і особовий склад», - сказав він.

Однак, за словами Каткова, спочатку Україні необхідно отримати статус операційного партнера цієї операції, що має бути юридично погоджено з керівництвом Альянсу, і вже після цього можна буде далі визначатися конкретно щодо нашого практичного внеску.

Представник Генштабу також нагадав, що Україна має багатий досвід участі в операціях з підтримання миру під егідою НАТО. «Ми були і залишаємося країною-партнером, яка брала і бере активну участь майже у всіх операціях НАТО. Ми маємо дуже великий, багаторічний досвід такої участі. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак приділяє значну увагу цьому питанню. Оскільки сама участь в операціях Альянсу сприяє розвитку, в першу чергу, операційної здатності Збройних сил, обміну та набуттю передового досвіду. Ідеться не тільки про набуття передового досвіду, а й про надання свого досвіду. Нам самим є чим поділитися з західними партнерами», - розповів Катков.

За його словами, участь в операціях сприяє наближенню стратегічної мети України - отриманню повноправного членства в Альянсі. «Говорячи конкретно по операціях: починаючи з 90-х років ми брали участь в різних операціях. Сучасні - це і Афганістан, і Косово, і морські операції, і Середземне море «Активні зусилля» та інші операції», - уточнив він.

У свою чергу глава Представництва НАТО в Україні Олександр Винников повідомив, що операція Sea Guardian («Морський охоронець») була розпочата в листопаді 2016 року. Вона прийшла на зміну операції Active Endeavour "Активні зусилля", яка була розроблена як відповідь на терористичні атаки на США 11 вересня 2001 року.

«Операція «Морський охоронець» має ширше коло завдань, ніж операція «Активні зусилля». Це більш гнучка операція. Потенційно вона може охоплювати весь спектр завдань НАТО з забезпечення безпеки на морі», - зазначив він.

Фото: НАТО