Наближення України та Грузії до «відкритих дверей» відповідає інтересам НАТО – європарламентар

Україна і Грузія за останні роки перетворилися у справжніх постачальників безпеки як для країн ЄС, так і для союзників по НАТО, тож наближення обох до «відкритих дверей» НАТО відповідає бажанню Альянсу залишатися найбільш успішним в історії оборонним союзом.

Таке переконання під час віртуальної дискусії на тему «Україна, Грузія і майбутнє Трансатлантичного альянсу» висловила депутат Європарламенту, колишній міністр закордонних справ Польщі Анна Фотига, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Минулі шість років боротьби України за територіальну цілісність докорінно змінили суспільне сприйняття НАТО в Україні…. У попередній якості як голова підкомітету (Європарламенту) з безпеки й оборони я зустрічала як українських, так і грузинських військовослужбовців у багатьох місіях по всьому світу. Я можу довести на власному досвіді, що обидві країни є дійсно постачальниками безпеки для всіх країн ЄС та для союзників по НАТО, і це правда. Обидві країни є для нас надзвичайно важливими», - наголосила польський політик.

Вона нагадала про події Бухарестського саміту 2008 року, коли Україна і Грузія отримали обіцянку, що стануть членами НАТО. Пізніше цю обіцянку повторив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, вона була підтверджена на різних рівнях та під час різних форумів Альянсу.

«Ми, хто бачили всі ці події, маємо про них нагадувати. Про те, що з розвитком НАТО політика відкритих дверей залишається дійсною та визнається всіма, що, попри важкі дебати, ми залишаємося єдиними. Я думаю, що у цьому і є сучасне послання для НАТО. Ми були найбільш успішним Альянсом, і ми хочемо залишатися таким. Напевно, Грузія і Україна, з моєї приватної точки зору, яку я можу висловити зараз, — обидві є дуже важливим фактором, щоб НАТО могло утримати таку позицію», - зауважила Фотига.

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Вона наголосила, що головним фактором у просуванні обох країн до Альянсу є політична воля. У цьому контексті надання Плану дій щодо членства могло б стати потужним стимулом для національних урядів та для суспільства для продовження реформ, для подолання внутрішніх розколів та для поєднання суспільства.

«Експерти наголошують на важливості посилення політичної ролі НАТО. Для НАТО і для ЄС, які продовжують двосторонню співпрацю, Грузія і Україна є надзвичайно важливими. Для ЄС вони є асоційованими країнами, і лунають потужні голоси, щоб привести їх навіть ближче...Я поділяю погляд, що ми маємо враховувати геополітичні зміни та бачити ширшу картину, привести ближче ці країни, які є молодими демократіями із багатою історією», - сказала депутат Європарламенту.

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Вона зауважила, що Росія не може отримати права вето на рішення НАТО і ЄС стосовно власного розширення, що доводилося до Росії вже багато разів від обох організацій. НАТО продовжує двоєдину політику стосовно Росії – з одного боку, політику оборони та стримування агресії, а з іншого – тримає відкритими канали комунікації для запобігання непорозумінням та нещасним випадкам.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем’єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вчора у виступі на публічній дискусії «Партнерство розширених можливостей: що далі?» наголосила на тому, що у новій Стратегії розвитку НАТО-2030 Україна розраховує побачити можливість отримати План дій щодо членства в Альянсі.