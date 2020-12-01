НАТО підтримує діалог між США і Росією щодо контролю над ядерною зброєю

Союзники по НАТО не хотіли б опинитися у світі, в якому не існує договору про контроль над ядерною зброєю, тож вони підтримують діалог між США і Росією з обмеження кількості ядерних боєголовок.

Про це у вівторок під час пресконференції за підсумками першого дня віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Міністри підтримали збереження лімітів ядерних боєприпасів та підтримали розробку ширшого режиму контролю над озброєннями. Ми всі знаємо, що новий договір START (СНО-3 – Договір з обмеження стратегічних наступальних озброєнь – ред.) вичерпує термін дії вже наступного лютого. Тож час спливає. Ми вітаємо діалог між Сполученими Штатами та Росією для того, щоб знайти шлях вперед. Ми не маємо поставити себе в ситуацію, коли немає угоди, яка регулює кількість ядерних боєголовок», - зауважив керівник НАТО.

Він повідомив, що міністри країн-союзниць також обговорили виклики, що постають у зв’язку із військовим нарощуванням Росії у безпосередньому сусідстві з НАТО, а також з тим, що Росія порушує угоди у сфері контролю над озброєнням та розгортає нові системи зброї.

«Ми адаптуємо здатність НАТО до стримування, щоб відповісти на дестабілізаційні вчинки Росії. Водночас ми всі погодилися, що у цих умовах ми маємо продовжувати діалог з Росією», - додав Столтенберг.

Як повідомлялося, представники команди новообраного президента США Джо Байдена припускають, що одним із пріоритетів нової адміністрації США буде питання контролю над стратегічними озброєннями, і в цьому контексті США можуть піти на продовження нового договору з Росією СНО-3.

Договір СНО-3, який був підписаний між Росією і США у квітні 2010 року, припинить дію 5 лютого наступного року. Цей документ передбачає взаємне скорочення розгорнутих стратегічних ядерних боєприпасів до 1550 одиниць у кожної зі сторін. У жовтні поточного року адміністрація США відхилила пропозицію президента РФ продовжити на рік договір (СНО-3), наполягаючи на тому, що до участі у контролі над стратегічними озброєннями має долучитися Китай.