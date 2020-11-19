Чеський парламент продовжив надзвичайний стан на три тижні

Палата представників Чеської Республіки погодила 19 листопада продовження надзвичайного стану до 12 грудня.

Про це повідомляється на сайті нижньої палати парламенту, передає кореспондент Укрінформу.

За пропозицію Компартії проголосували 54 з загалом 103 депутатів. Уряд країни просив продовжити надзвичайний стан до 20 грудня.

Дебати тривали 8,5 годин.

Наразі в республіці діє надзвичайний стан, введений 5 жовтня. Він мав завершитися 20 листопада.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу було зареєстровано 5 515 нових випадків інфікування, загалом з початку пандемії - 103 985.

Уряд оголосив, що на тлі уповільнення темпів розповсюджування хвороби учні шкіл зможуть вернутися за парти 30 листопада. Учні 1-х і 2-х шкіл вже відновили зайняття минулої середи.