Канада планує вакцинувати населення до кінця 2021 року: військові допоможуть

Збройні сили Канади разом із цивільними відомствами розробляють план масової вакцинації канадців від коронавірусу.

Про це на засіданні Постійного парламентського комітету з питань оборони заявив керівник апарату об'єднаного стратегічного штабу Збройних сил Канади Тревор Каді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми з оптимізмом та ентузіазмом працюємо в складі робочої групи із розгортання програми вакцинування. Зокрема, Збройні сили Канади допомагають у розробці плану логістичної підтримки вакцинування”, - сказав Каді.

За його словами, Збройні сили Канади допомагають створити національний операційний центр, який контролюватиме розповсюдженням вакцини. Водночас незрозуміло, наскільки масштабним буде залучення війська до кампанії з вакцинування.

“Начальник штабу оборони буде готовий консультувати стосовно того, як найліпше використати ресурси Збройних сил Канади для розгортання вакцинування”, - зазначив Каді.

Загалом у країні прогнозують, що більшість канадців будуть щеплені від COVID-19 вже до кінця 2021 року.

“Ми сподіваємося щепити більшість населення Канади до кінця наступного року. Однак, це все відбувається у режимі реального часу й по ходу точно будуть уточнення”, - заявив заступник головного санітарного лікаря Канади Говард Нджо.

Він додав, що вакцина надходитиме до країни обмеженими партіями, перша з яких очікується на початку наступного року. “Ми вже маємо погоджений із провінціями й територіями план, в якому вказано логістику того, хто зможе першим отримати успішну вакцину”, - зазначив експерт.

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Нагадаємо: Канада вже передзамовила понад 200 млн доз потенційних вакцин від семи виробників із різних країн. В тому числі десятки мільйонів доз зобов’язалися надати компанії Pfizer та Moderna, які нещодавно оголосили про високу ефективність своїх потенційних вакцин, що перебувають на останніх стадіях випробувань.

Станом на 18 листопада у світі зафіксовано 56 079 172 випадки COVID-19, зокрема 1 346 298 осіб загинули та 39 087 270 одужали.