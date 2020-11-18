Локдаун оголосив ще один регіон Канади

Локдаун оголосив ще один регіон Канади

Укрінформ
Канадська північна територія Нунавут відновлює суворий карантин через значний приріст нових випадків інфікування COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це повідомив головний санітарний лікар Нунавуту Майкл Патерсон.

“Ми ініціюємо загальний локдаун з такими самими обмеженнями, які діяли у березні-квітні”, - сказав Патерсон.

За його словами, локдаун почнеться в середу й діятиме щонайменше два тижні. Під час цього періоду заборонено збиратися групами понад 5 осіб навіть просто неба. Працюватимуть тільки продуктові магазини, ресторани готуватимуть їжу лише навинос, і загалом усі підприємства мусять максимально перейти на віддалений режим роботи.

На двотижневий карантин також підуть школи, хоча уроки проводитимуться в онлайн-режимі.

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Раніше про повторний локдаун оголосив уряд провінції Манітоба, яка межує із Нунавутом.

Як повідомляв Укрінформ, Канада перетнула позначку в 300 тисяч хворих на COVID-19. Хоча кількість активних випадків лише трохи перевищує 50 тисяч, це суттєво більше, ніж було навесні, коли по всій території країни діяв суворий карантин.

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