Локдаун оголосив ще один регіон Канади
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це повідомив головний санітарний лікар Нунавуту Майкл Патерсон.
“Ми ініціюємо загальний локдаун з такими самими обмеженнями, які діяли у березні-квітні”, - сказав Патерсон.
За його словами, локдаун почнеться в середу й діятиме щонайменше два тижні. Під час цього періоду заборонено збиратися групами понад 5 осіб навіть просто неба. Працюватимуть тільки продуктові магазини, ресторани готуватимуть їжу лише навинос, і загалом усі підприємства мусять максимально перейти на віддалений режим роботи.
На двотижневий карантин також підуть школи, хоча уроки проводитимуться в онлайн-режимі.
Раніше про повторний локдаун оголосив уряд провінції Манітоба, яка межує із Нунавутом.
Як повідомляв Укрінформ, Канада перетнула позначку в 300 тисяч хворих на COVID-19. Хоча кількість активних випадків лише трохи перевищує 50 тисяч, це суттєво більше, ніж було навесні, коли по всій території країни діяв суворий карантин.