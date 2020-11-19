Збройні сили Канади витратили $350 мільйонів на протистояння COVID-19

Збройні сили Канади витратили $350 мільйонів на протистояння COVID-19

Укрінформ
Збройні сили Канади вже витратили майже півмільярда канадських доларів на протидію пандемії COVID-19.

Про це пише канадський суспільний мовник CBC News, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Загалом реагування війська на пандемію (відоме під назвою “операція Лазер”) мало видатки в 463 мільйони канадських доларів (близько $356 мільйонів), в тому числі 207 мільйонів (приблизно $160 мільйонів) на мобілізацію тисяч регулярних військовослужбовців та резервістів й на допомогу в будинках для літніх людей”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що наведені цифри є актуальними станом на кінець серпня перед початком другої хвилі COVID-19 в Канаді.

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З цих коштів приблизно 53 мільйони канадських доларів (близько $40 мільйонів) були витрачені на розгортання військових й підтримку несення ними служби у 54 будинках для літніх людей у провінціях Квебек та Онтаріо, які найбільше постраждали від пандемії.

Як повідомлялося, під час першої хвилі пандемії більшість канадських смертельних випадків COVID-19 припала саме на будинки для літніх людей, які постали із суттєвою нестачею співробітників. Через це провінційна влада звернулася до федерального уряду із запитом на надання військової допомоги.

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55 членів Збройних сил Канади інфікувалися COVID-19 у цих будинках, однак усі з них видужали й не потребували госпіталізації.

Нагадаємо: станом на вечір вівторка кількість активних випадків перебігу COVID-19 на території Канади перевищила 51 тисячу. Від початку пандемії недуга забрала у країні 11 086 життів.

Фото: Toronto Star

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