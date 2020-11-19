Збройні сили Канади витратили $350 мільйонів на протистояння COVID-19

Збройні сили Канади вже витратили майже півмільярда канадських доларів на протидію пандемії COVID-19.

Про це пише канадський суспільний мовник CBC News, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Загалом реагування війська на пандемію (відоме під назвою “операція Лазер”) мало видатки в 463 мільйони канадських доларів (близько $356 мільйонів), в тому числі 207 мільйонів (приблизно $160 мільйонів) на мобілізацію тисяч регулярних військовослужбовців та резервістів й на допомогу в будинках для літніх людей”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що наведені цифри є актуальними станом на кінець серпня перед початком другої хвилі COVID-19 в Канаді.

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З цих коштів приблизно 53 мільйони канадських доларів (близько $40 мільйонів) були витрачені на розгортання військових й підтримку несення ними служби у 54 будинках для літніх людей у провінціях Квебек та Онтаріо, які найбільше постраждали від пандемії.

Як повідомлялося, під час першої хвилі пандемії більшість канадських смертельних випадків COVID-19 припала саме на будинки для літніх людей, які постали із суттєвою нестачею співробітників. Через це провінційна влада звернулася до федерального уряду із запитом на надання військової допомоги.

55 членів Збройних сил Канади інфікувалися COVID-19 у цих будинках, однак усі з них видужали й не потребували госпіталізації.

Нагадаємо: станом на вечір вівторка кількість активних випадків перебігу COVID-19 на території Канади перевищила 51 тисячу. Від початку пандемії недуга забрала у країні 11 086 життів.

Фото: Toronto Star