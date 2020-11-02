Канада ще на місяць подовжила заборону на в’їзд іноземців

Канада продовжила заборону на в’їзд до країни більшості іноземців ще на місяць - до 30 листопада.

Про це заявили у міністерстві громадської безпеки Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Уряд продовжив Наказ про обов’язкову ізоляцію та тимчасові обмеження на перетин кордону для усіх неамериканських подорожувальників, за винятком випадків, коли їх подорожі є важливими, до 30 листопада 2020 року”, - йдеться у поширеному пресрелізі.

Вперше заборону на в’їзд іноземців Канада запровадила у березні й планувала скасувати в червні, однак з того часу обмеження регулярно продовжується. Чинна заборона передбачає певні винятки, приміром для екіпажів літаків, дипломатів, водіїв вантажівок, студентів, близьких родичів громадян та постійних мешканців Канади тощо.

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Водночас, громадяни й постійні мешканці Канади можуть без обмежень в’їжджати до країни, однак у більшості випадків мусять відбути двотижневий обов’язковий карантин.

Хоч цим указом до Канади дозволяється в’їзд із території США, іншою постановою уряд закрив кордон із Америкою так само до 30 листопада.

Станом на вечір неділі на території Канади залишалося більше 28 тисяч активних випадків COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 10 179 життів.

За даними Worldometer, у світі виявлено 46 972 834 випадки зараження коронавірусом, зокрема 1 207 113 летальних, одужали 33 855 348 людей.