Коронакриза: Канада прийматиме більше мігрантів

Влада Канади має намір протягом наступних трьох років поступово нарощувати прийом мігрантів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у міністерстві імміграції Канади.

“План на 2021-2023 рр. передбачає, що Канада прийматиме іммігрантів у кількості близько 1% від населення країни. Зокрема 401 тис. нових постійних мешканців - у 2021-му, 411 тис. - у 2022-му та 421 тис. у 2023 році”, - зазначили у міністерстві.

У порівнянні з попереднім планом на той самий період, кількість мігрантів збільшено на 50 тис. щороку. У відомстві пояснили, що такий суттєвий перерахунок пов’язаний із викликаними пандемією COVID-19 обмеженнями на пересування та невиконанням цьогорічних міграційних показників.

“Хоча протягом пандемії міністерство імміграції не припиняло приймати й обробляти заявки, міжнародні обмеження на пересування й недостатня пропускна спроможність зумовили недостатній прийом”, - пояснили у міністерстві.

Як зазначається, зростання міграційного потоку протягом наступних трьох років покликане “компенсувати цю нестачу й упевнитися, що Канада має працівників, необхідних їй для заповнення важливих прогалин на ринку праці та підтримки конкурентоспроможності на світовій арені”.

Водночас Канада на 15% збільшить прийом біженців - до 61 тис. за рік.

Влада країни також має намір надати статус постійних мешканців шукачам притулку, які працювали у тутешніх лікувальних закладах під час пандемії.

У 2019 році Канада прийняли 341 тис. нових постійних мешканців. Водночас дорадча економічна рада при уряді у звіті, оприлюдненому у 2016-му, рекомендувала збільшити цю цифру до 450 тис. на рік.