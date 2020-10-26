Канада перевірила на COVID-19 понад чверть своїх мешканців

У Канаді медичну перевірку на інфікування COVID-19 пройшли 9 552 469 осіб, що становить більше 25% від загального населення країни.

Про це свідчать дані, оприлюднені урядом Канади.

За даними Статистичного бюро Канади, населення країни у третьому кварталі 2020 року становило 38 005 238 осіб.

Із усіх проведених тестів лише 213 959 виявилися позитивними. З них більше 99 тисяч - у провінції Квебек. Станом на вечір суботи недуга забрала 9 922 життя, й у країні залишався всього 24 401 активний випадок COVID-19. Загалом від початку пандемії понад 179 тис інфікованих уже видужали.

Водночас протягом останніх тижнів швидкість поширення хвороби у Канаді суттєво збільшилася, й у деяких регіонах країни влада була вимушена відновити частину скасованих раніше карантинних обмежень. Прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що країна увійшла у другу хвилю пандемії.

Утім, наразі закладам охорони здоров’я Канади вдається опановувати збільшення кількості хворих, як і будинкам для літніх людей, на які припадає абсолютна більшість канадських смертельних випадків від COVID-19.

У сусідніх із Канадою США, які залишаються епіцентром світової пандемії COVID-19, вже виявили більше 8,8 млн хворих й зареєстрували понад 230 тис смертей від нового коронавірусу. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, Канада ще в березні закрила свої кордони для більшості подорожувальників. Нещодавно заборону на перетин іноземцями кордону було продовжено до кінця листопада.

Як повідомлялося, загалом у всьому світі на COVID-19 захворіли вже 42 952 534 особи. Загинули від коронавірусу 1 154 964 хворих. Водночас одужали 31 674 764 осіб.