Фріланд отримала негативний тест на коронавірус

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд отримала негативний результат аналізу на COVID-19, попри близький контакт із інфікованою людиною.

Про це сама Фріланд написала на своїй сторінці у мережі Твіттер.

“Отримала зранку негативний результат аналізу (на COVID-19 - ред.). Ще раз дуже дякую нашим неймовірним медикам”, - написала Фріланд.

Вона також закликала канадців завантажити розроблений федеральним урядом мобільний додаток COVID Alert, який допомагає відстежувати контакти інфікованих COVID-19.

Як повідомлялося, минулого тижня Христя Фріланд мусила самоізолюватися вдома через контакт із хворим на COVID-19, про який вона дізналася завдяки додатку COVID Alert.

Розроблений федеральним урядом Канади мобільний додаток COVID Alert, який від часу запуску було завантажено більше як 4 млн разів, попереджає користувача, якщо він протягом щонайменше 15 хвилин перебував на відстані двох метрів від інфікованої на COVID-19 людини. Додаток працює на основі технології “електронного рукостискання”, спільно розробленої Apple та Google.

Станом на вечір неділі на території Канади було підтверджено 28 933 активні випадки інфікування COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 10 179 життів.