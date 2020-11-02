Христя Фріланд самоізолювалася через контакт із хворим на COVID-19

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд самоізолювалася вдома через контакт із інфікованою COVID-19 людиною.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написала сама Фріланд.

“Я здала тест на COVID-19 після отримання попередження в додатку COVID Alert (про контакт із хворим на COVID-19 - ред.). Я ізолююся вдома, очікуючи на результати аналізу. Дякую нашим чудовим медикам”, - зазначила Фріланд.

Вона додала, що канадський мобільний додаток для відстеження інфікування COVID-19 “є важливим механізмом боротьби із вірусом”.

Як повідомлялося, розроблений федеральним урядом Канади мобільний додаток COVID Alert, який від часу запуску було завантажено більше як 4 млн разів, попереджає користувача, якщо він протягом щонайменше 15 хвилин перебував на відстані двох метрів від інфікованої на COVID-19 людини. Додаток працює на основі технології “електронного рукостискання”, спільно розробленої Apple та Google.

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Зауважимо, що станом на вечір суботи на території Канади було підтверджено 28 499 активних випадків інфікування COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала 10 136 життів.