У Туреччині про інфікування коронавірусом повідомили глава МВС та прессекретар президента

У Туреччині про інфікування коронавірусом повідомили глава МВС та прессекретар президента

Укрінформ
Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу та прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин повідомили про інфікування коронавірусом та проходження курсу лікування.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на відповідні повідомлення високопосадовців у соцмережах.

«У понеділок, коли самопочуття погіршилося, зробили повторний тест та отримали позитивний результат - у дружини, доньки та мене. Лікування, яке ми продовжували вдома до вчора, перенесене в лікарню за порадою лікарів», - повідомив міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу у Twitter.

Як зауважують турецькі ЗМІ, через хворобу та перебування на стаціонарному лікуванні в Анкарі міністр не зміг поїхати до Ізміра, аби особисто бути присутнім в регіоні, який постраждав від землетрусу.

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Прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин повідомив, що перебуває на фінальній стадії лікування. «Я досяг фінальної стадії лікування від коронавірусу, хвороба була з легкими симптомами. Зараз почуваюся добре», - написав Калин у Twitter.

Як відомо, раніше посол України в Турецькій Республіці Андрій Сибіга повідомив, що його сім’я самоізолювалася через коронавірусну хворобу.

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