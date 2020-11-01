У Словаччині за добу перевірили на COVID-19 половину країни

У Словаччині протягом суботи, 31 жовтня, понад 2,5 млн осіб протестували на коронавірусну інфекцію, що становить більшу частину населення країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Масове тестування у Словаччині здійснюють безкоштовно.

Для того, щоб реалізувати його, влада залучила понад 40 тис. медиків, військових, поліцейських, держслужбовців і волонтерів. Усього в країні відкрили близько 5 тис. точок тестування.

Як зазначається, з 2,58 млн осіб, які пройшли тестування, близько 1% (понад 25 000) отримали позитивні результати та мають піти на самоізоляцію.

Як повідомлялося вчора, Словаччина починає масове тестування всіх громадян старше 10 років на COVID-19. Тестування чотирьох мільйонів осіб у Словаччині триватиме впродовж двох вихідних.