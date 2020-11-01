В Австралії вперше за п’ять місяців не зафіксували жодного випадку COVID-19

В Австралії протягом останньої доби не було зареєстровано нових випадків зараження коронавірусною хворобою вперше за майже п'ять місяців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Австралія зафіксувала перший день відсутності нових пацієнтів з COVID-19, починаючи з 9 червня, заявив міністр охорони здоров'я країни Грег Гант. У зв'язку з цим в країні планують подальше ослаблення обмежень щодо соціального дистанціювання.

У штаті Вікторія - найбільш гарячій точці, на яку припадає понад 90% з 907 смертей, пов'язаних з коронавірусом в Австралії, не було зареєстровано жодного нового випадку захворювання та жодного летального випадку унаслідок пандемії вже другий день поспіль. Минулого тижня штат Вікторія вже скасував більшість зі своїх обмежень.

З початку пандемії в Австралії зареєстровано лише 27 500 випадків захворювання. Невеликі цифри інфікування пов'язують зі швидким закриттям міжнародних кордонів та запровадженням обмежень щодо соціального дистанціювання, а також широкомасштабним тестуванням та відстеженням хвороби.

Як повідомлялося, станом на ранок 1 листопада у світі зафіксовано 46 406 405 випадків захворювання COVID-19, унаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 1 200 565 осіб. Одужали від хвороби - 33 493 349 людей.