В Австралії вперше за п’ять місяців не зафіксували жодного випадку COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.
Австралія зафіксувала перший день відсутності нових пацієнтів з COVID-19, починаючи з 9 червня, заявив міністр охорони здоров'я країни Грег Гант. У зв'язку з цим в країні планують подальше ослаблення обмежень щодо соціального дистанціювання.
У штаті Вікторія - найбільш гарячій точці, на яку припадає понад 90% з 907 смертей, пов'язаних з коронавірусом в Австралії, не було зареєстровано жодного нового випадку захворювання та жодного летального випадку унаслідок пандемії вже другий день поспіль. Минулого тижня штат Вікторія вже скасував більшість зі своїх обмежень.
З початку пандемії в Австралії зареєстровано лише 27 500 випадків захворювання. Невеликі цифри інфікування пов'язують зі швидким закриттям міжнародних кордонів та запровадженням обмежень щодо соціального дистанціювання, а також широкомасштабним тестуванням та відстеженням хвороби.
Як повідомлялося, станом на ранок 1 листопада у світі зафіксовано 46 406 405 випадків захворювання COVID-19, унаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 1 200 565 осіб. Одужали від хвороби - 33 493 349 людей.