Ізраїль розпочинає випробувати на людях COVID-вакцину

У неділю, 1 листопада, в Ізраїлі розпочали випробування на людях потенційної вакцини проти COVID-19, яка у разі успіху може стати доступною для широкої громадськості до кінця наступного літа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

На початку випробувань 80 добровольців візьмуть участь у процесі, який у грудні буде розширено до 960 добровольців. Якщо ці випробування будуть успішними, третій етап за участю 30 000 добровольців запланований на квітень-травень 2021 року.

"Ми знаходимося на заключному етапі", - сказав генеральний директор Ізраїльського інституту біологічних досліджень, що здійснює випробування, Шмуель Шапіра.

Інститут Міністерства оборони Ізраїлю розпочав випробування потенційної вакцини - BriLife на тваринах у березні та оголосив тиждень тому, що отримав дозвіл регуляторних органів для переходу до наступного етапу випробувань.

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Як повідомлялося, станом на ранок 1 листопада у світі зафіксовано 46 406 405 випадків захворювання на COVID-19, унаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 1 200 565 осіб. Одужали від хвороби - 33 493 349 людей.

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