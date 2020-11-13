Кількість жертв тайфуну Вамко на Філіппінах зросла до 42

Щонайменше 42 особи загинули та 20 людей розшукуються в результаті потужного тайфуну Вамко, який накрив Філіппіни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.

За даними місцевих чиновників, ще 43 особи отримали травми в результаті різних інцидентів, які спричинив потужний тайфун.

Понад один мільйон громадян залишилися без електроенергії на основному острові Люзон. Ще понад 400 тисяч осіб були вимушені залишитися власні домівки через повені й зсув ґрунту внаслідок стихійного лиха.

Зазначається, що Вамко став на Філіппінах вже 21-м тайфуном з початку року й п’ятим з жовтня. Понад пів сотні людей загинули під час попередніх чотирьох тайфунів. Стихійні лиха вплинули на життя понад 3 мільйони осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, унаслідок потужного тайфуну Вамко, що вирує на Філіппінах, загинули щонайменше семеро осіб, ще 200 тис. жителів евакуйовано.

Фото: gulf-times.com